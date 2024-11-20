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У Києві судитимуть групу, яка за $8500 переправляла чоловіків човном і з «волонтерськими» документами

18:52, 20 листопада 2024
Суд розгляне справу групи, що допомагала військовозобов’язаним нелегально виїжджати за кордон.
У Києві судитимуть групу, яка за $8500 переправляла чоловіків човном і з «волонтерськими» документами
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти трьох членів організованої групи, які за 8 500 доларів США сприяли незаконному перетину кордону з Молдовою. Про це повідомила столична прокуратура.

Як встановило слідство, у 2023-2024 роках зловмисники розробили кілька схем для допомоги чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Одним із варіантів було нелегальне переправлення на човні поза офіційними пунктами пропуску. Іншим — оформлення документів волонтера через військові адміністрації, що дозволяло офіційно виїхати.

Затримання групи відбулося у лютому 2024 року. Наразі справа передана до суду для розгляду по суті.

Членів групи звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

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Київ Молдова

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