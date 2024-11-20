В Киеве будут судить группу, которая за $8500 переправляла мужчин на лодке и с «волонтерскими» документами

Суд рассмотрит дело группы, которая помогала военнообязанным нелегально выезжать за границу.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура передала в суд обвинительный акт против трех членов организованной группы, которые за 8 500 долларов США способствовали незаконному пересечению границы с Молдовой. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как установило следствие, в 2023-2024 годах злоумышленники разработали несколько схем для помощи мужчинам призывного возраста выехать за границу. Одним из вариантов была нелегальная переправка на лодке вне официальных пунктов пропуска. Другим - оформление документов волонтера через военные администрации, что позволяло официально выехать.

Задержание группы произошло в феврале 2024 года. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Членов группы обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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