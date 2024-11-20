Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Найширша категорія потенційних об’єктів вербування спецслужб рф – підлітки»

«Новинка» цього сезону – вербування учасників ігрових онлайн-платформ» - директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Михайло Можаєв розповів, які інструменти використовує ворог.

Підлітки є досить уразливою і найширшою категорією, серед якої ворог намагається здійснити вербування. Один із засобів – онлайн-ігри. Про деталі розповів директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (НДЦСЕ) Михайло Можаєв в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті»

Хто з громадян України знаходиться у групі ризику як потенційний об’єкт вербування спецслужб рф?

Можна виділити три найбільш вразливі категорії. Це військовослужбовці, особи, що мають доступ до інформації з обмеженим доступом або державної таємниці, і остання, але найширша категорія – підлітки.

Підлітків, або осіб, що шукають випадкових підробітків, використовують для диверсій, підпалів, збору інформації про об’єкти інфраструктури чи місця дислокації Збройних Сил України.

Насправді, будь-яка людина може потрапити під вплив агентів, які проводять вербування. Зазвичай, ці операції проводять офіцери Головного управління Генерального штабу збройних сил російської федерації.

Які інструменти ворог використовує для першого контакту?

Головним чином це російський багатоплатформовий месенджер Telegram. Перший контакт відбувається у групах через коментарі або особисті повідомлення.

«Новинка» цього сезону – вербування учасників ігрових онлайн-платформ. Тут мова не про казино. Звичайні ігри. Головна умова – наявність безпосереднього спілкування в реальному часі.

Як особа має розпізнати, що з нею проводиться перший етап вербування?

В першу чергу, вербувальники намагаються з’ясувати відношення людини до ключових маркерів: війна, ЗСУ, «русскій мір», «скрєпи», ставлення до влади, релігії… На професійному жаргоні це має назву «прокачка». Таким чином складається психологічний портрет майбутньої жертви.

Коли вербувальники отримують певний набір відповідей, запускається друга фаза. Наприклад, це може бути пропозиція матеріальної винагороди. У випадку з підлітками, які ще можуть не мати стійких переконань, вербувальники одразу починають з пропозиції грошей. Як правило, сума еквівалентна 200 доларам.

Чи вдаються вербувальники до шантажу?

Треба чітко розділити: вербування підлітків і вербування носіїв важливої інформації для обороноздатності країни. Інструмент шантажу якраз використовується, коли агенти працюють з носіями важливої інформації: державними службовцями, військовими тощо.

Але ця категорія в онлайн-ігри не грає і у Telegram може не спілкуватися…

У таких випадках запускається інший «сценарій». Особі під виглядом офіційних листів надсилаються численні посилання, при відкритті яких інфікуються пристрої – смартфон, комп’ютер. Таким чином ворог отримує доступ до особистих даних жертви, які може використовувати для шантажу.

Коли особа вже розуміє, що її схиляють до підривної діяльності проти України, чи є можливість вийти із цієї історії без наслідків?

До моменту передачі інформації або здійснення диверсії – так. Можна просто припинити контакт.

Експерти НДЦСЕ досліджують матеріали у справах про державну зраду. Фахівці з яких спеціальностей задіяні в цій роботі?

Якщо досліджувати лише сам процес вербування, то це психолінгвістичне дослідження. Але сам факт вербування – це лише початок. Нам потрібно встановити, до яких наслідків він призвів.

Тому у таких історіях наш Центр проводить комплексні експертизи. Прилади зв’язку є об’єктами комп’ютерної експертизи, аналіз текстів проводять лінгвісти та психологи. Вони дають висновок, зокрема, чи було надано послуги в обмін на гроші. Наступна експертиза – військова, котра дає оцінку наслідків.

Як убезпечити себе від потрапляння у ситуацію, коли можна стати об’єктом вербування?

Потрібно з великою пересторогою відноситися до нових контактів. Пам’ятаєте відому фразу: ніколи не спілкуйтеся з незнайомцями. Особливо, якщо вони мають російські або білоруські коди телефонних номерів.

Ще важливе правило: дотримуватися інформаційної гігієни в мережі інтернет. Не переходити за невідомими посиланнями, аби не дати зловмисникам можливості отримати доступ до даних вашого смартфону або ПК.

Важливо навчити цим правилам своїх дітей та членів родини.

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