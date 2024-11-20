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Несанкціоноване втручання та дії з інформацією в електронних системах — правові аспекти

15:04, 20 листопада 2024
Несанкціоновані дії з інформацією, що призвели до її витоку, вчинені особою з доступом, караються позбавленням волі на строк до 3 років.
Несанкціоноване втручання та дії з інформацією в електронних системах — правові аспекти
Фото: court.gov.ua
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Черкаський апеляційний суд роз’яснив правові аспекти несанкціонованого втручання та дій з інформацією в електронних системах.

Несанкціоноване втручання в роботу електронних систем

  1. Основні порушення та відповідальність:

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призводить до:

▪ витоку, втрати, підробки чи блокування інформації;

▪ спотворення процесу обробки даних;

▪ порушення встановленого порядку маршрутизації інформації,

карається:

▪ штрафом від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

▪ обмеженням волі на строк від 2 до 5 років,

▪ або позбавленням волі до 3 років, з можливістю позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

  1. Повторні чи групові порушення:

Дії, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили значну шкоду, караються:

▪ позбавленням волі на строк від 3 до 6 років,

▪ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Несанкціоновані дії з інформацією особами, які мають право доступу

  1. Зміна, знищення або блокування інформації:

Несанкціоновані зміна, знищення чи блокування інформації, яка:

▪ оброблюється в електронно-обчислювальних машинах,

автоматизованих системах,

▪ комп'ютерних мережах або зберігається на носіях інформації,

вчинені особою, яка має право доступу,

караються:

▪ штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

▪ або виправними роботами на строк до 2 років.

  1. Перехоплення або копіювання інформації:

Несанкціоновані дії з інформацією (перехоплення чи копіювання), що призвели до її витоку, вчинені особою з доступом, караються:

▪ позбавленням волі на строк до 3 років,

▪ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

  1. Повторні чи значущі порушення:

Дії, передбачені частинами першою або другою, якщо вони вчинені:

▪ повторно,

▪ за попередньою змовою групою осіб,

▪ або спричинили значну шкоду,

караються:

▪ позбавленням волі на строк від 3 до 6 років,

▪ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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