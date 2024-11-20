Несанкционированное вмешательство и действия с информацией в электронных системах – правовые аспекты

Черкасский апелляционный суд разъяснил правовые аспекты несанкционированного вмешательства и действий с информацией в электронных системах.
Несанкціоноване втручання в роботу електронних систем
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призводить до:
▪ витоку, втрати, підробки чи блокування інформації;
▪ спотворення процесу обробки даних;
▪ порушення встановленого порядку маршрутизації інформації,
карається:
▪ штрафом від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
▪ обмеженням волі на строк від 2 до 5 років,
▪ або позбавленням волі до 3 років, з можливістю позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.
Дії, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили значну шкоду, караються:
▪ позбавленням волі на строк від 3 до 6 років,
▪ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Несанкціоновані дії з інформацією особами, які мають право доступу
Несанкціоновані зміна, знищення чи блокування інформації, яка:
▪ оброблюється в електронно-обчислювальних машинах,
автоматизованих системах,
▪ комп'ютерних мережах або зберігається на носіях інформації,
вчинені особою, яка має право доступу,
караються:
▪ штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
▪ або виправними роботами на строк до 2 років.
Несанкціоновані дії з інформацією (перехоплення чи копіювання), що призвели до її витоку, вчинені особою з доступом, караються:
▪ позбавленням волі на строк до 3 років,
▪ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.
Дії, передбачені частинами першою або другою, якщо вони вчинені:
▪ повторно,
▪ за попередньою змовою групою осіб,
▪ або спричинили значну шкоду,
караються:
▪ позбавленням волі на строк від 3 до 6 років,
▪ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.