Практика судов
  1. В Украине

Цифровой портал «Партнер МОУ» обработал более 200 заявлений от поставщиков тылового имущества

20:47, 20 ноября 2024
Минобороны приняло 68 положительных решений на платформе «Партнер МОУ» за первые месяцы работы.
Цифровой портал «Партнер МОУ» обработал более 200 заявлений от поставщиков тылового имущества
Источник фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запущенный летом 2024 года портал «Партнер МОУ», который цифровизирует взаимодействие Министерства обороны с поставщиками тылового имущества, уже обработал 225 заявлений от пользователей. Заявки касались военно-исследовательских испытаний, разъяснений, а также получения актов соответствия имущества нормативно-техническим требованиям.

По данным Минобороны, по состоянию на 18 ноября принято 68 положительных решений, а еще 22 заявления находятся в рассмотрении.

«Первые результаты работы цифрового портала «Партнер МОУ» свидетельствуют о заинтересованности производителей и поставщиков в сотрудничестве с Минобороны и готовности контрагентов соответствовать современным требованиям», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

За период со 2 августа по 18 ноября платформу посетили 4 200 пользователей.

Цифровой портал направлен на расширение базы поставщиков качественного тылового имущества для Вооруженных сил Украины, обеспечение прозрачности закупочного процесса и улучшение коммуникации между Минобороны и бизнесом.

Министерство планирует и в дальнейшем совершенствовать платформу, чтобы повысить ее эффективность и обеспечить еще более тесное сотрудничество с поставщиками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ

Лишение государственных наград может применяться по приговору суда или по решению СНБО о применении санкций.

Никаких изменений в тестовых заданиях для IQ-теста не будет – ВККС

Тесты останутся того же уровня сложности, однако проходной балл может существенно снизиться.

Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Еврокомиссия констатировала рост угроз и преследования журналистов в Украине: как бездействие прокуратуры угрожает вступлению в ЕС

Бездействие прокуратуры и в частности Офиса Генпрокурора в вопросе расследования давления правоохранителей на редакции медиа напрямую угрожает переговорам Украины о вступлении в ЕС.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва