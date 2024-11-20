Цифровой портал «Партнер МОУ» обработал более 200 заявлений от поставщиков тылового имущества

Минобороны приняло 68 положительных решений на платформе «Партнер МОУ» за первые месяцы работы.

Источник фото: mod.gov.ua

Запущенный летом 2024 года портал «Партнер МОУ», который цифровизирует взаимодействие Министерства обороны с поставщиками тылового имущества, уже обработал 225 заявлений от пользователей. Заявки касались военно-исследовательских испытаний, разъяснений, а также получения актов соответствия имущества нормативно-техническим требованиям.

По данным Минобороны, по состоянию на 18 ноября принято 68 положительных решений, а еще 22 заявления находятся в рассмотрении.

«Первые результаты работы цифрового портала «Партнер МОУ» свидетельствуют о заинтересованности производителей и поставщиков в сотрудничестве с Минобороны и готовности контрагентов соответствовать современным требованиям», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

За период со 2 августа по 18 ноября платформу посетили 4 200 пользователей.

Цифровой портал направлен на расширение базы поставщиков качественного тылового имущества для Вооруженных сил Украины, обеспечение прозрачности закупочного процесса и улучшение коммуникации между Минобороны и бизнесом.

Министерство планирует и в дальнейшем совершенствовать платформу, чтобы повысить ее эффективность и обеспечить еще более тесное сотрудничество с поставщиками.

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