СБУ задержала агента российских спецслужб, который корректировал воздушные атаки и совершал поджоги

Злоумышленником оказался 22-летний бариста из Винницы.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала еще одного агента спецслужб России, действовавшего в Киевской и Винницкой областях. Злоумышленником оказался 22-летний бариста из Винницы, корректировавший вражеский огонь и совершавший поджоги. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Агент собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, по которой оккупанты планировали совершить комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции ВСУ, защищающие воздушное пространство столичного региона, в частности, над тепловыми электростанциями.

Кроме выполнения вражеских задач на Киевщине, предатель пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге в Винницкой области.

Злоумышленника разоблачила военная контрразведка СБУ, задокументировала его преступления и задержала «по горячим следам» после попытки поджечь трансформатор.

«Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован гру РФ в октябре этого года.

Во время обысков у предателя изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он «отчитывался» своему российскому куратору», - заявили в СБУ.

Агенту сообщили о подозрении, он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.