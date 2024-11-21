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СБУ задержала агента российских спецслужб, который корректировал воздушные атаки и совершал поджоги

09:37, 21 ноября 2024
Злоумышленником оказался 22-летний бариста из Винницы.
СБУ задержала агента российских спецслужб, который корректировал воздушные атаки и совершал поджоги
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Служба безопасности Украины сообщила, что задержала еще одного агента спецслужб России, действовавшего в Киевской и Винницкой областях. Злоумышленником оказался 22-летний бариста из Винницы, корректировавший вражеский огонь и совершавший поджоги. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Агент собирал информацию об одной из киевских ТЭЦ, по которой оккупанты планировали совершить комбинированный удар с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции ВСУ, защищающие воздушное пространство столичного региона, в частности, над тепловыми электростанциями.

Кроме выполнения вражеских задач на Киевщине, предатель пытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге в Винницкой области.

Злоумышленника разоблачила военная контрразведка СБУ, задокументировала его преступления и задержала «по горячим следам» после попытки поджечь трансформатор.

«Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован гру РФ в октябре этого года.

Во время обысков у предателя изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, через который он «отчитывался» своему российскому куратору», - заявили в СБУ.

Агенту сообщили о подозрении, он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ

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