Стали известны гонорары боя-реванша Усик — Фьюри: украинец получит большую часть

Общий гонорар реванша составит 190 млн долларов.

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Как известно, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) будет отстаивать свой титул в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 21 декабря 2024 года в аравийском Эр-Рияде.

Стали известны гонорары на бой-реванш между Усиком и Фьюри. Об этом сообщает The Sportster.

Общий гонорар реванша составит 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Украинец может рассчитывать на 114 млн долларов, а британец — на 76 млн долларов. Речь идет о гарантированных гонорарах боксеров, не зависящих от результатов продаж платных трансляций боя.

Издание напоминает, что в первом поединке, завершившемся победой Усика раздельным решением судей, распределение было в пользу Тайсона 70% на 30% (105 и 45 миллионов долларов соответственно).

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