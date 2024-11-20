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Стали відомі гонорари бою-реваншу Усик — Ф'юрі: українець отримає більшу частину

11:28, 20 листопада 2024
Загальний гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів.
Стали відомі гонорари бою-реваншу Усик — Ф'юрі: українець отримає більшу частину
Фото з відкритих джерел
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Як відомо, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відстоюватиме свій титул у реванші з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) 21 грудня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. 

Стали відомі гонорари на бій-реванш між Усиком та Ф'юрі. Про це повідомляє TheSportster.

Так, загальний гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Українець може розраховувати на 114 млн доларів, а британець — на 76 млн доларів. Йдеться про гарантовані гонорари боксерів, які не залежать від результатів продажів платних трансляцій бою.

Видання нагадує, що у першому поєдинку, який завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів, розподіл був на користь Тайсона 70% на 30% (105 і 45 мільйонів доларів відповідно).

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Олександр Усик бокс

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