Польща може надати Україні кредит на купівлю зброї

Уряд Польщі обговорює продаж польської зброї для України в кредит.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в польському уряді обговорюють можливість надання Україні оборонного кредиту для придбання польського озброєння. Погашення кредиту пропонують здійснити після завершення війни та відбудови України. Про це він повідомив в етері Polsat News, зазначивши, що цю пропозицію висунув уряд прем’єр-міністра Дональда Туска.

Сікорський не уточнив, чи ідея знаходиться на стадії обговорення, чи вже були зроблені конкретні кроки для її реалізації.

«Це можна було зробити із самого початку: ну ж бо, купуйте на польських заводах у кредит, а коли ви відбудуєтеся, ви його повернете», — прокоментував міністр.

Раніше польський міністр вже висловлювався так, коментуючи критику президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що Варшава «знайшла ще одну причину» для затримки передачі винищувачів МіГ.

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