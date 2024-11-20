Польша может предоставить Украине кредит на покупку оружия

Правительство Польши обсуждает продажу польского оружия для Украины в кредит.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в польском правительстве обсуждают возможность предоставления Украине оборонного кредита для приобретения польского вооружения. Погашение кредита предлагают осуществить после завершения войны и восстановления Украины. Об этом он сообщил в эфире Polsat News, отметив, что это предложение выдвинуло правительство премьер-министра Дональда Туска.

Сикорский не уточнил, находится ли идея на стадии обсуждения, или уже были сделаны конкретные шаги для ее реализации.

«Это можно было сделать с самого начала: ну же, покупайте на польских заводах в кредит, а когда вы отстроитесь, вы его вернете», - прокомментировал министр.

Ранее польский министр уже высказывался так, комментируя критику президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Варшава «нашла еще одну причину» для задержки передачи истребителей МиГ.

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