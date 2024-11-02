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Очільник МЗС Польщі запропонував Україні купувати зброю в кредит

16:46, 2 листопада 2024
Польща готова надати Україні кредит на озброєння.
Очільник МЗС Польщі запропонував Україні купувати зброю в кредит
Джерело фото: Polskie Radio
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про внесення пропозиції щодо надання оборонного кредиту Україні. Він висловив цю думку в інтерв’ю Polsat News, коментуючи критику президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що Варшава «знайшла ще одну причину» для затримки передачі винищувачів МіГ.

Сікорський підкреслив, що Польща є «прифронтовою країною у цій війні», тому має свої оборонні потреби та повинна зберігати війну на якомога далекій відстані від своїх кордонів. Він також висловив ідею про те, що Україна могла б купувати озброєння у Польщі в кредит: «Це можна було зробити з самого початку: давайте, купуйте на польських заводах в кредит, а коли відновитесь, повернете його», — зазначив міністр.

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Польща

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