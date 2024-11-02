Глава МИД Польши предложил Украине покупать оружие в кредит

Польша готова предоставить Украине кредит на вооружение.

Источник фото: Polskie Radio

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о внесении предложения о предоставлении оборонного кредита Украине. Он высказал это мнение в интервью Polsat News, комментируя критику президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Варшава «нашла еще одну причину» для задержки передачи истребителей МиГ.

Сикорский подчеркнул, что Польша является «прифронтовой страной в этой войне», поэтому имеет свои оборонные потребности и должна сохранять войну на как можно более далеком расстоянии от своих границ. Он также высказал идею о том, что Украина могла бы покупать вооружение у Польши в кредит: «Это можно было сделать с самого начала: давайте, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, вернете его», - отметил министр.

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