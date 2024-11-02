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В Хмельницкой области из-за атаки дронов поврежден элеватор

19:58, 2 ноября 2024
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили два беспилотника.
В Хмельницкой области из-за атаки дронов поврежден элеватор
Источник фото: mil.in.ua
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Ночью Хмельницкая область подверглась атаке российских дронов, в результате которой пострадал местный элеватор. Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны смогли уничтожить два беспилотника. «В результате атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора», - отметил Тюрин.

На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате обстрела.

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Хмельницкий

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