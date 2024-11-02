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Партии и союзники потратили рекордные $14,7 млрд на выборы в США

15:49, 2 ноября 2024
11 000 политических групп потратили 14,7 миллиарда долларов, чтобы повлиять на выборы 2024 года.
Партии и союзники потратили рекордные $14,7 млрд на выборы в США
Источник фото: BBC
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На предвыборную кампанию в США партии и их союзники уже потратили около 14,7 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Эти средства были использованы кандидатами, партиями и политическими комитетами - от крупных доноров, таких как Илон Маск, до менее известных нишевых организаций. Всего в кампаниях задействованы около 11 тысяч «политических групп».

«Политическая система США работает на деньгах - и на больших. Из-за отсутствия законодательных ограничений относительно того, сколько денег можно потратить на избрание кандидатов в Белый дом и Конгресс, избиратели завалены рекламой, текстовыми сообщениями и рассылками, пока республиканцы и демократы борются за влияние на глубоко разделенный электорат», - подчеркивает издание.

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США выборы

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