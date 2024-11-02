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Стратегические бомбардировщики B-52H США направляются на Ближний Восток

15:13, 2 ноября 2024
Пентагон направляет B-52H на Ближний Восток для укрепления обороны.
Стратегические бомбардировщики B-52H США направляются на Ближний Восток
Источник фото: wikipedia
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Два стратегических бомбардировщика B-52H с позывными LIVID11 и LIVID12 направляются на Ближний Восток. Они вылетели с авиабазы Майнот в Северной Дакоте, уже пересекли Гибралтарский пролив и нацеливаются на авиабазу Эль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на AircraftSpots.

Ранее Пентагон объявил о решении министра обороны США Ллойда Остина о дополнительном направлении военной техники на Ближний Восток, включая эсминец, истребители и бомбардировщики. «Учитывая наши обязательства по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52», - говорится в сообщении.

Силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, тогда как авианосная ударная группа под командованием авианосца Abraham Lincoln готовится к отправке. «Остин четко заявил, что если Иран или его прокси воспользуются ситуацией для нападения на американские силы или интересы, США примут все необходимые меры для защиты своих людей», - отметили в Пентагоне.

В начале октября США уже перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов, включая истребители F-15E Strike Eagle, которые, по данным западных СМИ, размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Также к Центральному командованию США присоединились эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих. По информации Пентагона, в регионе в настоящее время находится около 50 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов, включая атомную подводную лодку USS Georgia с 154 крылатыми ракетами Tomahawk.

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