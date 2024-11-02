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Стратегічні бомбардувальники B-52H США прямують на Близький Схід

15:13, 2 листопада 2024
Пентагон направляє B-52H на Близький Схід для зміцнення оборони.
Стратегічні бомбардувальники B-52H США прямують на Близький Схід
Джерело фото: wikipedia
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Два стратегічні бомбардувальники B-52H з позивними LIVID11 і LIVID12 прямують на Близький Схід. Вони вилетіли з авіабази Майнот у Північній Дакоті, вже перетнули Гібралтарську протоку і націлюються на авіабазу Ель-Удейд у Катарі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на AircraftSpots.

Раніше Пентагон оголосив про рішення міністра оборони США Ллойда Остіна про додаткове направлення військової техніки на Близький Схід, включаючи есмінець, винищувачі та бомбардувальники. «З огляду на наші зобов'язання щодо захисту громадян і сил США на Близькому Сході, оборони Ізраїлю і деескалації за допомогою стримування і дипломатії, міністр оборони наказав додатково розгорнути в регіоні есмінці протиракетної оборони, ескадрилью винищувачів, літак-заправник і кілька далеких бомбардувальників ВПС США B-52», — йдеться в повідомленні.

Сили почнуть прибувати до регіону найближчими місяцями, тоді як авіаносна ударна група під командуванням авіаносця Abraham Lincoln готується до відправлення. «Остін чітко заявив, що якщо Іран або його проксі скористаються ситуацією для нападу на американські сили чи інтереси, США вживуть всіх необхідних заходів для захисту своїх людей», — зазначили в Пентагоні.

На початку жовтня США вже перекинули на Близький Схід третю ескадрилью бойових літаків, включаючи винищувачі F-15E Strike Eagle, які, за даними західних ЗМІ, розміщені на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії. Також до Центрального командування США приєдналися ескадрильї винищувачів F-16 Fighting Falcon і штурмовиків A-10 Thunderbolt II разом з кількома тисячами військовослужбовців. За інформацією Пентагону, в регіоні наразі перебуває близько 50 тисяч американських військовослужбовців і десятки бойових літаків, включаючи атомний підводний човен USS Georgia з 154 крилатими ракетами Tomahawk.

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США

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