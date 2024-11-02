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В Україні холоднішає, місцями прогнозують мокрий сніг та дощ

16:28, 2 листопада 2024
Уже у понеділок, 4 листопада, на Лівобережжі прогнозують невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
В Україні холоднішає, місцями прогнозують мокрий сніг та дощ
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На вихідних в Україні прогнозують вітряну погоду. Як повідомляє Укргідрометцентр, 2 листопада у більшості областей невеликий дощ. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 7-14°, на півдні країни до 19°.

У неділю, 3 листопада, переважно без опадів. А уже у понеділок, 4 листопада, на Лівобережжі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території без опадів.

«Очікується зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 3-8° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-10° тепла», - кажуть фахівці.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 2 та 4 листопада пориви 15-20 м/с.

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