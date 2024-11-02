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Українці зможуть заплатити за ліки та медичні вироби тисячею гривень, які нарахує держава

16:10, 2 листопада 2024
Держава хоче доповнити перелік на що може бути спрямована 1000 грн єПідтримки придбанням ліків та медичних виробів українського виробництва.
Українці зможуть заплатити за ліки та медичні вироби тисячею гривень, які нарахує держава
Джерело фото: НБУ
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Українці зможу ть витратити кошти, нараховані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, повідомляють у Мінекономіки. 1000 грн єПідтримки надійде українцям на картку «Національного кешбеку».

Як зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко, держава хоче доповнити перелік на що може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, придбанням ліків та медичних виробів українського виробництва.

Юлія Свириденко відмітила, що люди вже отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати.

За її словами, до програми «Національний кешбек» вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів.

Юлія Свириденко зауважила, що під час дії попередньої програми «єПідтримка» та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021-2022 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив Уряду запровадити з 1 грудня нову програму «єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень підтримки українцям.

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гроші Володимир Зеленський Мінекономіки

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