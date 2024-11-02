Від системи Шлях відключили понад 200 перевізників через схеми з виїздом чоловіків за кордон

ДПСУ з початку 2024 року направила до правоохоронних органів понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.

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За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека відключила від Системи «Шлях» 223 перевізника, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами ДПСУ.

«З початку введення в Україні воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система «Шлях». За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну», - зауважують у Державній прикордонній службі.

Як йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.

Зазначається, що за цими статтями ККУ розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а суди винесли більше 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

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