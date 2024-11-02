Практика судів
  1. В Україні

Від системи Шлях відключили понад 200 перевізників через схеми з виїздом чоловіків за кордон

14:29, 2 листопада 2024
ДПСУ з початку 2024 року направила до правоохоронних органів понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.
Від системи Шлях відключили понад 200 перевізників через схеми з виїздом чоловіків за кордон
Джерело фото: Flickr
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека відключила від Системи «Шлях» 223 перевізника, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами ДПСУ.

«З початку введення в Україні воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система «Шлях». За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну», - зауважують у Державній прикордонній службі.

Як йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.

Зазначається, що за цими статтями ККУ розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а суди винесли більше 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпродспоживслужба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Корупціонерів зможуть звільняти від перспективи в’язниці, якщо вони дадуть викривальні покази на інших – підписано закон

Обвинувачені у корупції шляхом угод зі слідством зможуть залишитися на свободі з іспитовим терміном – підписано закон про угоди зі слідством.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Рахункова палата буде проводити фінансовий аудит апеляційних та місцевих судів – прийнято закон

У законі про реформу Рахункової палати, яку тепер відбиратимуть з вирішальним голосом міжнародних експертів, передбачили безпосередні повноваження Рахункової палати на проведення аудиту судів.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених, які не відбули покарання внаслідок війни

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду