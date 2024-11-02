На Київщині через атаку безпілотників зазнала пошкоджень високовольтна лінія

Внаслідок падіння уламків зафіксовано три факти пошкодження мереж, зазначили у ДТЕК.

ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

2 листопада ворог вкотре атакував Київ та область дронами. Як писала «Судово-юридична газета» за інформацією КМВА, було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок падіння уламків зафіксовано три факти пошкодження мереж.

«Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики», - зазначили у компанії.

Енергетики оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту, зазначили у ДТЕК.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Там також вдалося повернути світло в усі домівки.

Третє пошкодження мереж зафіксували у Вишгородському районі. Там наразі енергетики продовжують ремонтні роботи, зазначають у компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.