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На Київщині через атаку безпілотників зазнала пошкоджень високовольтна лінія

14:11, 2 листопада 2024
Внаслідок падіння уламків зафіксовано три факти пошкодження мереж, зазначили у ДТЕК.
На Київщині через атаку безпілотників зазнала пошкоджень високовольтна лінія
ілюстративне зображення
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2 листопада ворог вкотре атакував Київ та область дронами. Як писала «Судово-юридична газета» за інформацією КМВА, було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок падіння уламків зафіксовано три факти пошкодження мереж.

«Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики», - зазначили у компанії.

Енергетики оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту, зазначили у ДТЕК.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Там також вдалося повернути світло в усі домівки.

Третє пошкодження мереж зафіксували у Вишгородському районі. Там наразі енергетики продовжують ремонтні роботи, зазначають у компанії.

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Київ війна світло

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