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Кабмін має два тижні, щоб опрацювати рекомендації Ради й подати проект держбюджету до другого читання

15:31, 2 листопада 2024
Парламент підтримав проект держбюджету на наступний рік у першому читанні і спрямував Уряду бюджетні висновки.
Кабмін має два тижні, щоб опрацювати рекомендації Ради й подати проект держбюджету до другого читання
Джерело фото: sluga-narodu.com
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У Раді планують ухвалити проект держбюджету-2025 до кінця листопада. Як зазначила народна депутатка та голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, парламент підтримав проект держбюджету на наступний рік у першому читанні і спрямував Уряду бюджетні висновки. Тепер у Кабміну є два тижні, щоб опрацювати рекомендації Ради й подати законопроект до другого читання.

За її словами, основними статтями видатків залишаються безпека й оборона та соціальна сфера.

«Що стосується соціальних виплат, то вони всі будуть забезпечені у повній мірі. Якщо ви отримували якусь виплату в 2024 році, то ви точно буде отримувати її в 2025 році в такому ж розмірі або навіть у більшому після індексації, – наголосила парламентарка.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект держбюджету на 2025 рік.

Документ підтримали 247 народних обранців.

За словами нардепів, були прийняті в цілому бюджетні висновки. Також була всього одна правка — по зарплатам прокурорів.

Як писала «Судово-юридична газета», Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію». Доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Про це зазначила Роксолана Підласа, коментуючи поправки до законопроекту 12000 про державний бюджет на 2025 рік, які врахував Комітет. 

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