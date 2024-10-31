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Рада в першому читанні схвалила проект Держбюджету на 2025 рік

13:26, 31 жовтня 2024
Проект Держбюджету на 2025 рік прийнято в першому читанні.
Рада в першому читанні схвалила проект Держбюджету на 2025 рік
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У четвер, 31 жовтня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект Держбюджету на 2025 рік. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Документ підтримали 247 народних обранців.

За словами нардепів, були прийняті в цілому бюджетні висновки. Також була всього одна правка — по зарплатам прокурорів.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона.

«Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будемо направляти на посилення наших захисників та військових спроможностей», - заявив він.

Так, на ці потреби спрямують понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком.

Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

Також ми писали, що Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію». Доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Про це зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, коментуючи поправки до законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік, які врахував комітет. 

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Верховна Рада України

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