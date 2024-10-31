Господарський суд Харківської області не буде проводити судові засідання в режимі відеоконференцзвʼязку

Суд повідомив, що наразі не має технічної можливості забезпечити проведення судових засідань в режимі відеоконференції через значні руйнування приміщення внаслідок обстрілу.

Фото: dumka.media

Як відомо, 28 жовтня внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приміщення, в яких знаходиться Господарський суд Харківської області. Згодом суд призупинив розгляд справ до 1 листопада.

31 жовтня Господарський суд Харківської області повідомив, що наразі не має технічної можливості забезпечити проведення судових засідань в режимі відеоконференції за ухвалами інших судів через значні руйнування приміщення внаслідок обстрілу.

«Отже, судові засідання в режимі відеоконференцзвʼязку за ухвалами інших судів до усунення наслідків руйнувань проводитись не будуть.

Про відновлення технічної можливості буде повідомлено додатково», - заявили у суді.

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