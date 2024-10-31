Хозяйственный суд Харьковской области не будет проводить судебные заседания в режиме видеоконференцсвязи

Суд сообщил, что пока нет технической возможности обеспечить проведение судебных заседаний в режиме видеоконференции из-за значительных разрушений помещения в результате обстрела.

Фото: dumka.media

Как известно, 28 октября в результате вражеского обстрела было повреждено помещение, в котором находится Хозяйственный суд Харьковской области. Позже суд приостановил рассмотрение дел до 1 ноября.

31 октября Хозяйственный суд Харьковской области сообщил, что пока нет технической возможности обеспечить проведение судебных заседаний в режиме видеоконференции по постановлениям других судов из-за значительных разрушений помещения в результате обстрела.

«Следовательно, судебные заседания в режиме видеоконференцсвязи по определению других судов до устранения последствий разрушений проводиться не будут.

О возобновлении технической возможности будет уведомлено дополнительно», - заявили в суде.

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