Василия Боднара назначили новым Послом в Польше

Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового Посла.

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Новым Послом в Республике Польша стал Василий Боднар. Указ 7З9/2024 о его назначении подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ уже обнародован на официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Ранее Василий Боднар занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 29 октября Кабмин назначил Марьяну Бецу заместителем Министра иностранных дел Украины.

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