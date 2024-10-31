Зеленский о Венгрии: готовится двусторонний документ, в нем есть пункт по НАТО

Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия работают над подготовкой «двустороннего документа», который коснется в том числе вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.

«Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникали вопросы между нашими государствами. Мы очень положительно на это смотрим», – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что вопросы безопасности также будут составной частью документа.

«Меньше всего, что мы просим у Венгрии, – не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения президентских выборов в США.

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