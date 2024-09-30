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Сибига и Сийярто отметили положительную динамику в решении вопроса нацменьшинств

15:37, 30 сентября 2024
Андрей Сибига заявил, что вместе с Петером Сиярто констатировали положительную динамику в решении вопроса нацменьшинств, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания по всем чувствительным вопросам.
Сибига и Сийярто отметили положительную динамику в решении вопроса нацменьшинств
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время переговоров в Будапеште 30 сентября с венгерским коллегой Петером Сиярто подтвердил взятые на себя Украиной и двусторонние и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерскому национальному сообществу.

«Со своей стороны подчеркнул, что Украина подтверждает взятые на себя и двусторонние, и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерскому национальному сообществу. Мы с министром констатировали позитивную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения взаимопонимания по всем чувствительным вопросам», - сказал Сибига на совместной пресс-конференции с Сиярто.

Сибига подчеркнул, что венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и «ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами».

Глава МИД напомнил, что на сегодняшний день этнические венгры защищают Украину с оружием в руках на фронте и поддерживают Украину в тылу.

«Для нас это лучшее свидетельство, что венгерское национальное сообщество - это наша сила, наша Эрош Пишта (с венгр. Erős Pista – «сильный Степан», известная венгерская приправа, очень острая, имеет культурную и архетипную коннотацию), если говорить на кулинарном языке, что на сегодняшний день мы равны в защите своей свободы и жизни», - сказал Сибига.

Ранее сообщалось, что Украина и Венгрия проведут очередное заседание Совместной межправительственной комиссии.

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Андрей Сибига

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