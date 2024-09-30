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Украина и Венгрия проведут очередное заседание Совместной межправительственной комиссии

15:20, 30 сентября 2024
Андрей Сибига отметил, что идет активная работа по строительству договорно-правовой базы, что будет способствовать укреплению сотрудничества и создаст новые возможности взаимодействия в сферах общего интереса.
Украина и Венгрия проведут очередное заседание Совместной межправительственной комиссии
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official
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Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе переговоров 30 сентября в Будапеште с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто договорились провести очередное заседание Совместной межправительственной комиссии.

Сибига на совместной пресс-конференции с Сиярто заявил, что в ходе переговоров стороны скоординировали следующие шаги по развитию приграничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

«В этом контексте важно провести очередное заседание Совместной межправительственной комиссии, и об этом мы договорились с моим коллегой», - сказал Сибига.

Также он подчеркнул, что для Украины один из приоритетов – интеграция в ЕС, и выразил надежду на дальнейшую поддержку Венгрии.

«Важным шагом в этом контексте стало открытие переговоров по вступлению. Рассчитываем на дальнейшую поддержку Венгрии на этом пути, как во время нынешнего председательства в ЕС, так и дальше. В частности, в поддержку открытия переговорных кластеров параллельно», – отметил глава МИД.

По его словам, продолжается активная работа по строительству договорно-правовой базы, что будет способствовать укреплению сотрудничества и создаст новые возможности взаимодействия в сферах общего интереса.

«Благодарен венгерским партнерам за взаимную настроенность на конструктивный диалог и развитие прагматичной и предполагаемой политики добрососедства», - добавил Сибига.

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Андрей Сибига

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