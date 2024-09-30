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На войне погиб командир элитной группы Сил специальных операций, тренер по рукопашному бою Евгений Лемешенко

14:52, 30 сентября 2024
После начала войны он встал на защиту Украины сначала в составе теробороны, а затем прошел отбор в ССО и возглавил группу.
На войне погиб командир элитной группы Сил специальных операций, тренер по рукопашному бою Евгений Лемешенко
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В боях в Курской области погиб командир элитной группы Сил специальных операций Евгений Лемешенко. Он не дожил чуть больше двух недель до своего 29-летия. Об этом сообщает Комитет молодежи и спорта.

Евгений Лемешенко родился 5 октября 1995 в Светловодске. Окончив обучение в Национальном университете пищевых технологий и Университете Григория Сковороды, работал учителем физического воспитания в Фастовском лицее №7. Он был также опытным тренером по рукопашному бою.

После начала полномасштабного вторжения Лемешенко встал на защиту Украины сначала в составе теробороны, а затем прошел отбор в Силы специальных операций и возглавил группу.

Погиб Лемешенко во время выполнения боевого задания в Курской области 16 сентября 2024 года.

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