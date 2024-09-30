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На війні загинув командир елітної групи Сил спеціальних операцій, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко

14:52, 30 вересня 2024
Після початку війни він став на захист України спочатку у складі тероборони, а згодом пройшов відбір до ССО і очолив групу.
На війні загинув командир елітної групи Сил спеціальних операцій, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Фото: Комітет молоді та спорту
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У боях в Курській області загинув командир елітної групи Сил спеціальних операцій Євген Лемешенко. Він не дожив трохи більше двох тижнів до свого 29-річчя. Про це повідомляєм Комітет молоді та спорту.

Євген Лемешенко народився 5 жовтня 1995 року у Світловодську. Закінчивши навчання в Національному університеті харчових технологій та Університеті Григорія Сковороди, працював вчителем фізичного виховання у Фастівському ліцеї №7. Він був також досвідченим тренером з рукопашного бою.

Після початку повномасштабного вторгнення Лемешенко став на захист України спочатку у складі тероборони, а згодом пройшов відбір до Сил спеціальних операцій і очолив групу. 

Поліг Лемешенко під час виконання бойового завдання в Курській області 16 вересня 2024 року. 

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