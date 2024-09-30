Україна й Угорщина проведуть чергове засідання Спільної міжурядової комісії

Андрій Сибіга зазначив, що триває активна робота з розбудови договірно-правової бази, що сприятиме зміцненню співробітництва й створить нові можливості взаємодії у сферах спільного інтересу.

Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Голова МЗС України Андрій Сибіга під час переговорів 30 вересня у Будапешті з міністром зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петером Сіярто домовилися провести чергове засідання Спільної міжурядової комісії.

Сибіга на спільній пресконференції із Сіярто заявив, що під час переговорів сторони скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торговельно-економічних відносин між країнами.

«У цьому контексті важливо провести чергове засідання Спільної міжурядової комісії, і про це ми домовилися з моїм колегою», - сказав Сибіга.

Також він наголосив, що для України один з пріоритетів - інтеграція в ЄС, і висловив сподівання на подальшу підтримку Угорщини.

«Важливим кроком у цьому контексті стало відкриття переговорів про вступ. Розраховуємо на подальшу підтримку Угорщини на цьому шляху, як під час нинішнього головування в ЄС, так і далі. Зокрема, на підтримку відкриття переговорних кластерів паралельно», - зазначив глава МЗС.

За його словами, триває активна робота з розбудови договірно-правової бази, що сприятиме зміцненню співробітництва й створить нові можливості взаємодії у сферах спільного інтересу.

«Вдячний угорським партнерам за взаємну налаштованість на конструктивний діалог і розбудову прагматичної та передбачуваної політики добросусідства», - додав Сибіга.

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