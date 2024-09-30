Сибіга і Сійярто відзначили позитивну динаміку у вирішенні питання нацменшин

Андрій Сибіга заявив, що разом з Петером Сіярто констатували позитивну динаміку у вирішенні питання нацменшин, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань.

Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів у Будапешті з угорським колегою Петером Сіярто підтвердив узяті на себе Україною і двосторонні, і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.

«Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе і двосторонні, і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань», - сказав Сибіга на спільній пресконференції із Сіярто.

Сибіга наголосив, що угорці України є невід'ємною і рівноправною частиною української політичної нації і «ключовим мостом взаєморозуміння між нашими державами».

Глава МЗС нагадав, що на сьогодні етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті та підтримують Україну в тилу.

«Для нас це найкраще свідчення, що угорська національна спільнота - це наша сила, наша Ерош Пішта (з угор. Erős Pista – «сильний Степан», відома угорська приправа, дуже гостра, має культурну та архетипну конотацію), якщо говорити кулінарною мовою, що на сьогодні ми рівні в захисті своєї свободи та життя», - сказав Сибіга.

Раніше ми писали, що Україна й Угорщина проведуть чергове засідання Спільної міжурядової комісії.

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