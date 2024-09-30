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Петер Сіярто підтвердив позицію Угорщини щодо війни в Україні, але запевнив у продовженні гуманітарної підтримки українців

15:36, 30 вересня 2024
Угорщина шукає найкоротший шлях до миру у війні, яка триває вже майже тисячу днів, — сказав міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Петер Сіярто підтвердив позицію Угорщини щодо війни в Україні, але запевнив у продовженні гуманітарної підтримки українців
Фото: МЗС
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30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини, де провів переговори із своїм угорським колегою Петером Сіярто.

Сіярто висловив підтримку всім ініціативам, які мають на меті "найшвидше встановлення миру" в Україні. Він також підтвердив готовність Угорщини продовжувати гуманітарну допомогу українцям та брати участь у відновленні країни. 

"Ця зустріч дала мені можливість підтвердити міністру, що Угорщина продовжує займати промирну позицію щодо російсько-української війни. Я також підтвердив, що Угорщина шукає найкоротший шлях до миру у війні, яка триває вже майже тисячу днів. Ми підтримуємо і шукаємо рішення, яке може якнайшвидше покласти край стражданням сотень тисяч і мільйонів людей і родин", - сказав він на пресконференції з Сибігою.

Також Сіярто підтвердив Сибізі, що Угорщина продовжуватиме "найбільшу у своїй історії гуманітарну операцію доти, доки це буде необхідно, щоб допомогти українцям, які опинилися у важкій ситуації".

Угорський міністр підкреслив, що Будапешт підтримує всі ініціативи, "які дають сподівання на те, що ця війна може бути дипломатично завершена шляхом переговорів у найкоротші терміни".

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