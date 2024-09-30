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Кабмін спростив виплату одноразової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військових

15:38, 30 вересня 2024
Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги треба подати заяву до Мінветеранів.
Кабмін спростив виплату одноразової допомоги у разі загибелі чи інвалідності військових
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Уряд спростив процес надання одноразової допомоги у випадку загибелі чи інвалідності військових. 

Як повідомляє Міністерство у справах ветеранів, це передбачено постановою № 1090 від 24 вересня. Раніше рішення щодо надання одноразової допомоги приймала міжвідомча комісія, а фінансові виплати здійснювали органи соціального захисту.

Тепер для отримання виплат потрібно звертатися із заявою до Міністерства ветеранів, яке буде приймати рішення та здійснювати виплату шляхом перерахування коштів на банківський рахунок отримувача. Також є можливість подати заяву через Дію.

У постанові йдеться, що одноразова допомога у разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім'ї загиблого (померлого) захисника або захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів станом на 1 січня (зараз це 3028 гривень, тобто 2 млн 271 тис. гривень).

Розмір одноразової виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузій, каліцтв або хвороб, пов'язаних із війною:

  • інвалідність І групи – 400 прожиткових мінімумів (1 млн 211,2 тисячі гривень);
  • інвалідність ІІ групи – 300 прожиткових мінімумів (984 тисячі гривень);
  • інвалідність ІІІ групи – 250 прожиткових мінімумів групи (757 тисяч гривень).

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін встановив, за яких умов цивільні дружини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу.

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