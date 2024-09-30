Кабмин упростил выплату единовременного пособия в случае гибели или инвалидности военных

Для назначения и выплаты единовременного пособия нужно подать заявление в Минветеранов.

Правительство упростило процесс предоставления единовременного пособия в случае гибели или инвалидности военных.

Как сообщает Министерство по делам ветеранов, это предусмотрено постановлением №1090 от 24 сентября. Ранее решение о предоставлении единовременного пособия принимала межведомственная комиссия, а финансовые выплаты осуществляли органы социальной защиты.

Теперь для получения выплат следует обращаться с заявлением в Министерство ветеранов, которое будет принимать решения и осуществлять выплату путем перечисления средств на банковский счет получателя. Также есть возможность подать заявление через Дию.

В постановлении говорится, что единовременная помощь в случае гибели (смерти) назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов по состоянию на 1 января (сейчас это 3028 гривен, то есть 2 млн 271 тыс. гривен ).

​Размер единовременной выплаты для лиц, получивших инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий или болезней, связанных с войной:

инвалидность I группы – 400 прожиточных минимумов (1 млн 211,2 тысяч гривен);

инвалидность ІІ группы – 300 прожиточных минимумов (984 тысяч гривен);

инвалидность ІІІ группы – 250 прожиточных минимумов группы (757 тысяч гривен).

Фото: Укринформ

Напомним, что Кабмин установил, при каких условиях гражданские жены погибших военнослужащих имеют право на одноразовое денежное пособие.

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