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Очільник МЗС України Андрій Сибіга прибув до Будапешту та розпочав переговори з угорським колегою Петером Сійярто — головні теми

12:23, 30 вересня 2024
Ключовими темами переговорів міністрів у Будапешті стануть розвиток добросусідських відносин та реалізація спільних проєктів.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга прибув до Будапешту та розпочав переговори з угорським колегою Петером Сійярто — головні теми
Фото: МЗС
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У понеділок, 30 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини. Як повідомили у МЗС, у Будапешті стартували його переговори з угорським колегою Петером Сіярто.

Міністри обговорюватимуть розвиток добросусідських відносин та просування вступу України до ЄС та НАТО.

"Ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії", – повідомили у Міністерстві.

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