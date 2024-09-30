Облік дільниць ЦВК – рутинна діяльність, – нардеп Камельчук спростував чутки про підготовку до виборів

Облік дільниць ЦВК не є підготовкою до виборів, запевняє нардеп Камельчук.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення функціонування ІКС «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі. Як пояснив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE, ЦВК працює над обліком дільниць, але це не підготовка до виборів.

За його словами, ЦВК це робили у 2022-му і у 2023-му роках.

«Це їхня абсолютно пряма робота. Більш того, вони це робили в 2022 та 2023 році. Це їхня робота – розуміти що, де, як може працювати, які реєстри в них є, як вони змінюються, і розуміти, як швидко в потрібний момент вони зможуть точно оновити дані всіх реєстрів, і зрозуміти, яким чином правильно організувати вибори», – розповів Камельчук.

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