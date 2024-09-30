Учет участков ЦИК – рутинная деятельность, – нардеп Камельчук опроверг слухи о подготовке к выборам

Учет участков ЦИК не является подготовкой к выборам, уверяет нардеп Камельчук.

Источник фото: sluga-narodu.com

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Центральная избирательная комиссия приняла решение о возобновлении функционирования ИКС «Государственный реестр избирателей» в части учета избирательных участков, которые существуют на постоянной основе. Как пояснил народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Новини.LIVE, ЦИК работает над учетом участков, но это не подготовка к выборам.

По его словам, ЦИК это делали в 2022-м и в 2023-м годах.

«Это их абсолютно прямая работа. Более того, они это делали в 2022 и 2023 году. Это их работа - понимать что, где, как может работать, какие реестры у них есть, как они меняются, и понимать, как быстро в нужный момент они смогут точно обновить данные всех реестров, и понять, каким образом правильно организовать выборы», - рассказал Камельчук.

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