Президент Латвии Эдгар Ринкевич упал с велосипеда и сломал руку

Президент Латвии во время падения президент сломал запястье правой руки и палец на левой руке.

Источник фото: facebook/edgars.rinkevics

Президент Латвии Эдгар Ринкевич серьезно травмировал правую руку во время катания на велосипеде. Инцидент произошел 28 сентября, когда он совершал велопрогулку по маршруту Олайне-Далбе-Олайне. О падении с велосипеда президент сообщил на своей странице в Facebook.

На следующий день Ринкевич обратился к врачам, где были обнаружены переломы, и ему наложили гипсовую повязку. Как уточнил советник президента по вопросам связей с общественностью Мартинш Дрегерис, во время падения президент сломал запястье правой руки и палец на левой руке.

Дрегерис также успокоил, что травма не повлияет на работу президента. Ринкевич сможет писать и подписывать документы, а изменения в его рабочем графике на следующую неделю не планируются.

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