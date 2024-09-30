Президент Латвії Едгар Рінкевич впав з велосипеда та зламав руку

Президент Латвії під час падіння президент зламав зап'ястя правої руки та палець на лівій руці.

Джерело фото: facebook/edgars.rinkevics

Президент Латвії Едгар Рінкевич серйозно травмував праву руку під час катання на велосипеді. Інцидент стався 28 вересня, коли він здійснював велопрогулянку маршрутом Олайне-Далбе-Олайне. Про падіння з велосипеда президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наступного дня Рінкевич звернувся до лікарів, де було виявлено переломи, і йому наклали гіпсову пов'язку. Як уточнив радник президента з питань зв'язків із громадськістю Мартінш Дрегеріс, під час падіння президент зламав зап'ястя правої руки та палець на лівій руці.

Дрегеріс також заспокоїв, що травма не вплине на роботу президента. Рінкевич зможе писати та підписувати документи, а зміни в його робочому графіку на наступний тиждень не плануються.

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