При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция

Уполномоченный представитель ТЦК должен будет включить портативный видеорегистратор с момента начала исполнения служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения и проверки военно-учетных документов. Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя ТЦК личного частного положения (посещение туалета, перерывы для еды и т. п.). Это предусматривает Инструкция по применению ТЦК технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации. 16 сентября Министерство юстиции зарегистрировало данный приказ Минобороны №532 от 6 августа 2024 года об утверждении инструкции, но она еще не вступила в силу.
При исполнении своих полномочий уполномоченному представителю ТЦК запрещается:
По факту потери или повреждения портативного видеорегистратора или карты памяти назначается и проводится служебное расследование.
Срок хранения на сервере фото- и видео с портативных видеорегистраторов составляет 30 дней с даты загрузки соответствующей информации.
При этом срок хранения видеозаписей по решению руководителя ТЦК может быть увеличен в случае:
Для осуществления мониторинга исполнения обязанностей уполномоченными представителями ТЦК руководитель ТЦК не реже одного раза в неделю должен избирательно проводить онлайн-просмотр материалов фото- и видеозаписей с портативных видеорегистраторов на предмет соблюдения требований настоящей Инструкции.
Кроме того, новая инструкция предусматривает, что фото- и видеозаписи или копии записей с портативных видеорегистраторов, которые будут применять уполномоченные представители ТЦК, могут быть предоставлены по мотивированным запросам органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других. лиц в порядке, предусмотренном законом.
Также разрешается передача фото- и видеозаписей, полученных с портативных видеорегистраторов для использования медиа, а также распространение в сети Интернет, но только с разрешения руководителя ТЦК и с соблюдением Закона «О защите персональных данных».
Как указано в инструкции, такая передача осуществляется исключительно с целью обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.
Напомним, порядок проведения призыва предусматривает, что применение технических приборов и технических средств, обладающих функциями автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК определяется Минобороны.
Автор: Наталья Мамченко
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