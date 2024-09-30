Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция

12:04, 30 сентября 2024
Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов – что предусматривает новая инструкция Минобороны.
При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция
Источник фото: АрмияИнформ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный представитель ТЦК должен будет включить портативный видеорегистратор с момента начала исполнения служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения и проверки военно-учетных документов. Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя ТЦК личного частного положения (посещение туалета, перерывы для еды и т. п.). Это предусматривает Инструкция по применению ТЦК технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации. 16 сентября Министерство юстиции зарегистрировало данный приказ Минобороны №532 от 6 августа 2024 года об утверждении инструкции, но она еще не вступила в силу.

При исполнении своих полномочий уполномоченному представителю ТЦК запрещается:

  • удаление видеозаписей с портативного видеорегистратора и изменение их системной даты и времени;
  • принудительное выключение портативного видеорегистратора, в том числе по требованию посторонних лиц;
  • препятствование осуществлению фото- и видеофиксации;
  • использование портативного видеорегистратора в случаях, не связанных с осуществлением полномочий;
  • копирование, передача информации с портативного видеорегистратора, карты памяти посторонним.

По факту потери или повреждения портативного видеорегистратора или карты памяти назначается и проводится служебное расследование.

Срок хранения на сервере фото- и видео с портативных видеорегистраторов составляет 30 дней с даты загрузки соответствующей информации.

При этом срок хранения видеозаписей по решению руководителя ТЦК может быть увеличен в случае:

  • использование их в рамках расследования уголовного производства и/или в производствах по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;
  • при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;
  • при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запросу правоохранительного органа;
  • фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;
  • других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП во время проведения служебных расследований.

Для осуществления мониторинга исполнения обязанностей уполномоченными представителями ТЦК руководитель ТЦК не реже одного раза в неделю должен избирательно проводить онлайн-просмотр материалов фото- и видеозаписей с портативных видеорегистраторов на предмет соблюдения требований настоящей Инструкции.

Кроме того, новая инструкция предусматривает, что фото- и видеозаписи или копии записей с портативных видеорегистраторов, которые будут применять уполномоченные представители ТЦК, могут быть предоставлены по мотивированным запросам органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других. лиц в порядке, предусмотренном законом.

Также разрешается передача фото- и видеозаписей, полученных с портативных видеорегистраторов для использования медиа, а также распространение в сети Интернет, но только с разрешения руководителя ТЦК и с соблюдением Закона «О защите персональных данных».

Как указано в инструкции, такая передача осуществляется исключительно с целью обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Напомним, порядок проведения призыва предусматривает, что применение технических приборов и технических средств, обладающих функциями автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК определяется Минобороны.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

Это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей – заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Кабмин поручил сверить данные Демографического реестра с данными реестра налогоплательщиков

Правительство внесло изменения по проведению верификации некоторых реестровых данных физлиц.

При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов – что предусматривает новая инструкция Минобороны.

ТЦК начнут применять видеорегистраторы для фиксации своих действий – суд или адвокат сможет получить копию записи

Минобороны утвердило инструкцию по применению ТЦК приборов фото- и видеофиксации, согласно которой с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК записи могут передавать также и журналистам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду