При вручении повесток ТЦК должны будут вести непрерывную запись на бодикамеру – утверждена инструкция

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов – что предусматривает новая инструкция Минобороны.

Источник фото: АрмияИнформ

Уполномоченный представитель ТЦК должен будет включить портативный видеорегистратор с момента начала исполнения служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения и проверки военно-учетных документов. Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя ТЦК личного частного положения (посещение туалета, перерывы для еды и т. п.). Это предусматривает Инструкция по применению ТЦК технических приборов и технических средств, обладающих функциями фото- и видеофиксации. 16 сентября Министерство юстиции зарегистрировало данный приказ Минобороны №532 от 6 августа 2024 года об утверждении инструкции, но она еще не вступила в силу.

При исполнении своих полномочий уполномоченному представителю ТЦК запрещается:

удаление видеозаписей с портативного видеорегистратора и изменение их системной даты и времени;

принудительное выключение портативного видеорегистратора, в том числе по требованию посторонних лиц;

препятствование осуществлению фото- и видеофиксации;

использование портативного видеорегистратора в случаях, не связанных с осуществлением полномочий;

копирование, передача информации с портативного видеорегистратора, карты памяти посторонним.

По факту потери или повреждения портативного видеорегистратора или карты памяти назначается и проводится служебное расследование.

Срок хранения на сервере фото- и видео с портативных видеорегистраторов составляет 30 дней с даты загрузки соответствующей информации.

При этом срок хранения видеозаписей по решению руководителя ТЦК может быть увеличен в случае:

использование их в рамках расследования уголовного производства и/или в производствах по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации по адвокатскому запросу или запросу правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных происшествий с участием личного состава ТЦК и СП;

других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП во время проведения служебных расследований.

Для осуществления мониторинга исполнения обязанностей уполномоченными представителями ТЦК руководитель ТЦК не реже одного раза в неделю должен избирательно проводить онлайн-просмотр материалов фото- и видеозаписей с портативных видеорегистраторов на предмет соблюдения требований настоящей Инструкции.

Кроме того, новая инструкция предусматривает, что фото- и видеозаписи или копии записей с портативных видеорегистраторов, которые будут применять уполномоченные представители ТЦК, могут быть предоставлены по мотивированным запросам органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других. лиц в порядке, предусмотренном законом.

Также разрешается передача фото- и видеозаписей, полученных с портативных видеорегистраторов для использования медиа, а также распространение в сети Интернет, но только с разрешения руководителя ТЦК и с соблюдением Закона «О защите персональных данных».

Как указано в инструкции, такая передача осуществляется исключительно с целью обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Напомним, порядок проведения призыва предусматривает, что применение технических приборов и технических средств, обладающих функциями автоматической фото- и видеофиксации, уполномоченными представителями ТЦК определяется Минобороны.

Автор: Наталья Мамченко

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