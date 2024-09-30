Під час вручення повісток ТЦК повинні будуть вести безперервний запис на бодікамеру – затверджено інструкцію

Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів з оповіщення і перевірки військово-облікових документів – що передбачає нова інструкція Міноборони.

Джерело фото: АрміяІнформ

Уповноважений представник ТЦК повинен буде включити портативний відеореєстратор з моменту початку виконання службових обов'язків щодо здійснення заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів. Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об'єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов'язаних з виникненням у уповноваженого представника ТЦК особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). Це передбачає Інструкція із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації. 16 вересня Міністерство юстиції зареєструвало даний наказ Міноборони №532 від 6 серпня 2024 року про затвердження інструкції, але вона ще не набула чинності.

Під час виконання своїх повноважень уповноваженому представнику ТЦК забороняється:

видалення відеозаписів з портативного відеореєстратора та зміна їх системної дати та часу;

примусове виключення портативного відеореєстратора, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;

перешкоджання здійсненню фото- та відеофіксації;

використання портативного відеореєстратора у випадках, не пов'язаних із здійсненням ним повноважень;

копіювання, передавання інформації з портативного відеореєстратора, карти пам'яті стороннім особам.

За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам'яті призначається та проводиться службове розслідування.

Строк зберігання на сервері фото- та відеозаписів з портативних відеореєстраторів становить 30 днів з дати завантаження відповідної інформації.

При цьому строк зберігання відеозаписів за рішенням керівника ТЦК може бути збільшено у разі:

використання їх у рамках розслідування кримінального провадження та/або в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;

під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;

під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Для здійснення моніторингу виконання обов'язків уповноваженими представниками ТЦК керівник ТЦК не рідше одного разу на тиждень повинен вибірково проводити онлайн-перегляд матеріалів фото- і відеозаписів з портативних відеореєстраторів на предмет дотримання вимог цієї Інструкції.

Крім того, нова інструкція передбачає, що фото- і відеозаписи або копії записів з портативних відеореєстраторів, які будуть застосовувати уповноважені представники ТЦК, можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом.

Також дозволяється передавання фото- і відеозаписів, отриманих з портативних відеореєстраторів для використання медіа, а також поширення в мережі Інтернет, але лише з дозволу керівника ТЦК і з дотриманням Закону «Про захист персональних даних».

Як вказано в інструкції, таке передавання здійснюється виключно з метою забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян, суспільства і держави, «а також з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК».

Нагадаємо, порядок проведення призову передбачає, що застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками ТЦК визначається Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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