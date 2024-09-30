Під час вручення повісток ТЦК повинні будуть вести безперервний запис на бодікамеру – затверджено інструкцію

Уповноважений представник ТЦК повинен буде включити портативний відеореєстратор з моменту початку виконання службових обов'язків щодо здійснення заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів. Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об'єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов'язаних з виникненням у уповноваженого представника ТЦК особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). Це передбачає Інструкція із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації. 16 вересня Міністерство юстиції зареєструвало даний наказ Міноборони №532 від 6 серпня 2024 року про затвердження інструкції, але вона ще не набула чинності.
Під час виконання своїх повноважень уповноваженому представнику ТЦК забороняється:
За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам'яті призначається та проводиться службове розслідування.
Строк зберігання на сервері фото- та відеозаписів з портативних відеореєстраторів становить 30 днів з дати завантаження відповідної інформації.
При цьому строк зберігання відеозаписів за рішенням керівника ТЦК може бути збільшено у разі:
Для здійснення моніторингу виконання обов'язків уповноваженими представниками ТЦК керівник ТЦК не рідше одного разу на тиждень повинен вибірково проводити онлайн-перегляд матеріалів фото- і відеозаписів з портативних відеореєстраторів на предмет дотримання вимог цієї Інструкції.
Крім того, нова інструкція передбачає, що фото- і відеозаписи або копії записів з портативних відеореєстраторів, які будуть застосовувати уповноважені представники ТЦК, можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом.
Також дозволяється передавання фото- і відеозаписів, отриманих з портативних відеореєстраторів для використання медіа, а також поширення в мережі Інтернет, але лише з дозволу керівника ТЦК і з дотриманням Закону «Про захист персональних даних».
Як вказано в інструкції, таке передавання здійснюється виключно з метою забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян, суспільства і держави, «а також з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК».
Нагадаємо, порядок проведення призову передбачає, що застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками ТЦК визначається Міноборони.
Автор: Наталя Мамченко
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