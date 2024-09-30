ВРП закрила дисциплінарне провадження стосовно судді Носівського райсуду Чернігівської області Володимира Корзаченка

ВРП вирішила скасуватирішення Дисциплінарної палати та закрити дисциплінарне провадження з огляду на неможливість повторного притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за ті самі дії.

Вища рада правосуддя вирішила скасувати повністю рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про притягнення судді Носівського районного суду Чернігівської області Володимира Корзаченка до дисциплінарної відповідальності та закрити дисциплінарне провадження. Про це повідомляє ВРП.

Дисциплінарна справа щодо судді була відкрита на виконання постанови Верховного Суду, якою позов Корзаченка В.М. задоволено частково: визнано протиправним та скасовано рішення Вищої ради правосуддя від 18 червня 2020 року № 1877/0/15-20 «Про звільнення Корзаченка В.М. з посади судді Носівського районного суду Чернігівської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України» і зобов’язано Вищу раду правосуддя розглянути матеріали дисциплінарного провадження щодо Корзаченка В.М.

Рішенням Першої Дисциплінарної палати від 5 лютого 2024 року № 315/1дп/15-24 суддю Володимира Корзаченка було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Суддя скористався правом на оскарження рішення Дисциплінарної палати до Вищої ради правосуддя.

Дослідивши обставини дисциплінарної справи, ВРП вирішила скасувати повністю рішення Дисциплінарної палати та закрити дисциплінарне провадження з огляду на неможливість повторного притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за ті самі дії, що заборонено статтею 61 Конституції України.

Крім цього, ВРП зазначає, що притягнення Корзаченка до дисциплінарної відповідальності відбулося поза межами встановленого трирічного строку давності притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

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