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ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи Носовского райсуда Черниговской области Владимира Корзаченко

13:50, 30 сентября 2024
ВСП решил отменить решение Дисциплинарной палаты и закрыть дисциплинарное производство с учетом невозможности повторного привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за те же действия.
ВСП закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи Носовского райсуда Черниговской области Владимира Корзаченко
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Высший совет правосудия решил полностью отменить решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия о привлечении судьи Носовского районного суда Черниговской области Владимира Корзаченко к дисциплинарной ответственности и закрыть дисциплинарное производство. Об этом сообщает ВСП.

Дисциплинарное дело в отношении судьи было открыто во исполнение постановления Верховного Суда, которым иск Корзаченко В.М. удовлетворено частично: признано противоправным и отменено решение Высшего совета правосудия от 18 июня 2020 № 1877/0/15-20 «Об увольнении Корзаченко В.М. с должности судьи Носовского районного суда Черниговской области из пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», Высший совет правосудия обязали рассмотреть материалы дисциплинарного производства относительно Корзаченко В.Н.

Решением Первой Дисциплинарной палаты от 5 февраля 2024 года № 315/1дп/15-24 судья Владимир Корзаченко был привлечен к дисциплинарной ответственности и применено к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.

Судья воспользовался правом на обжалование решения Дисциплинарной палаты в Высший совет правосудия.

Исследовав обстоятельства дисциплинарного дела, ВСП решил отменить полностью решение Дисциплинарной палаты и закрыть дисциплинарное производство с учетом невозможности повторного привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за те же действия, что запрещено статьей 61 Конституции Украины.

Кроме этого, ВСП отмечает, что привлечение Корзаченко к дисциплинарной ответственности произошло вне установленного трехлетнего срока давности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

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