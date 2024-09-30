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Глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл в Будапешт и начал переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто — главные темы

12:23, 30 сентября 2024
Ключевыми темами переговоров министров в Будапеште станут развитие добрососедских отношений и реализация совместных проектов.
Глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл в Будапешт и начал переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто — главные темы
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В понедельник, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию. Как сообщили в МИД, в Будапеште стартовали его переговоры с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Министры будут обсуждать развитие добрососедских отношений и продвижение вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, Формула мира как путь к справедливому завершению российской агрессии", – сообщили в Министерстве.

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