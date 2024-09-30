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Петер Сиярто подтвердил позицию Венгрии по поводу войны в Украине, но заверил в продолжении гуманитарной поддержки украинцев

15:36, 30 сентября 2024
Венгрия ищет кратчайший путь к миру в войне, которая длится почти тысячу дней, — сказал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
Петер Сиярто подтвердил позицию Венгрии по поводу войны в Украине, но заверил в продолжении гуманитарной поддержки украинцев
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30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию, где провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Сиярто выразил поддержку всем инициативам, имеющим целью "скорейшее установление мира" в Украине. Он также подтвердил готовность Венгрии продолжать гуманитарную помощь украинцам и участвовать в восстановлении страны.

"Эта встреча дала мне возможность подтвердить министру, что Венгрия продолжает занимать промирную позицию по поводу российско-украинской войны. Я также подтвердил, что Венгрия ищет кратчайший путь к миру в войне, которая длится уже почти тысячу дней. Мы поддерживаем и ищем решение, которое может как можно быстрее положить конец страданиям сотен тысяч и миллионов людей и семей", - сказал он на пресс-конференции с Сибигой.

Также Сиярто подтвердил Сибиге, что Венгрия будет продолжать "самую большую в своей истории гуманитарную операцию, пока это будет необходимо, чтобы помочь украинцам, оказавшимся в тяжелой ситуации".

Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт поддерживает все инициативы, "дающие надежду на то, что эта война может быть дипломатически завершена путем переговоров в кратчайшие сроки".

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