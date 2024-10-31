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Зеленський про Угорщину: готується двосторонній документ, у ньому є пункт щодо НАТО

12:49, 31 жовтня 2024
Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини.
Зеленський про Угорщину: готується двосторонній документ, у ньому є пункт щодо НАТО
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Угорщина працюють над підготовкою «двостороннього документа», який торкнеться у тому числі безпекових питань і вступу України в НАТО. Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття

«Сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там є багато речей для того, щоб прибрати непорозуміння або відповісти на виклики сучасності, майбутнього і минулого. Щоб не піднімалося питання меншин. Точніше, питання може підніматися, але щоб воно швидко розв’язувалося, щоб не виникало питань між нашими державами. Ми дуже позитивно на це дивимося», – заявив Володимир Зеленський.

Глава Держави додав, що безпекові питання також будуть складовою документа.

«Найменше, що ми просимо в Угорщини, – не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати», – сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Угорщина заблокувала допомогу Україні на 35 млрд євро до виборів у США.

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Україна Угорщина Володимир Зеленський

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