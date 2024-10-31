Василя Боднара призначили новим Послом у Польщі

Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового Посла.

Джерело фото: Reuters

Новим Послом у Республіці Польща став Василь Боднар. Указ 7З9/2024 про його призначення підписав Президент України Володимир Зеленський.

Відповідний документ уже оприлюднили на офіційному інтернет-представництві Президента України.

Раніше Василь Боднар займав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 29 жовтня Кабмін призначив Мар’яну Бецу заступником Міністра закордонних справ України.

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