Хозяйственный суд Харьковской области приостановил рассмотрение дел до 1 ноября

Судебные заседания назначены на 30 и 31 октября, а также на 1 ноября не состоятся.

Как известно, 28 октября в результате вражеского обстрела было повреждено помещение, в котором находится Хозяйственный суд Харьковской области.

«Весь день, 29.10.2024 всем коллективом суда осуществлялась ликвидация последствий обстрела, но объем проводимых работ и еще необходимо провести оказался значительнее, чем предполагалось, что не позволило начать полноценную работу с 30.10.24, как было объявлено ранее», - заявили в суде.

Также там отметили, что в связи с опасностью получения травм от обломков строительных конструкций, руководством суда решено ограничить в период с 30 октября по 1 ноября включительно пребывание посетителей в помещении суда.

Сотрудникам Службы судебной охраны в этот период запрещен пропуск в помещение суда посетителей.

«В период с 30 октября по 1 ноября 2024 г. включительно приостановлено рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях с участием участников судебного процесса до устранения обстоятельств, которые обуславливают угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан в условиях военной агрессии против Украины.

Следовательно, судебные заседания назначены на 30.10.2024, 31.10.2024 и 1.11.2024 не состоятся», - добавили в суде.

Прием документов от участников судебных процессов будет осуществляться без участия работников аппарата суда путем возможности оставления их в специально оборудованном ящике, расположенном возле пункта пропуска Службы судебной охраны.

Документы с помощью электронного суда принимаются и регистрируются без ограничений.

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